Al via il “Campus al museo” per bambini: quattro giorni di laboratori al Maam

GROSSETO – Nell’ambito del progetto “Campus al museo”, in cui si inserisce l’iniziativa a “S-passo al Museo!”, realizzata dalla Regione Toscana Settore Musei ed Ecomusei, il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma organizza una serie di attività per i più piccini intitolata “MAAMidiverto – al lavoro con il piccolo Larth”.

Il campo si svolgerà per quattro giornate, nel caso di Grosseto dal 3 al 6 settembre, e si proporrà di scoprire i simboli funerari degli etruschi, tramite i reperti esposti al museo e la creazione in prima persona di alcuni oggetti ed ornamenti legati al modo in cui il popolo etrusco intendeva i concetti di religiosità e ritualità.

Possono partecipare i bambini dai 7 ai 10 anni. Le attività dei laboratori si svolgeranno dalle 9 fino alle 12.30, con la possibilità anticipare l’ingresso alle 8.30, oppure posticipare l’uscita alle 13.

La quota richiesta per la partecipazione è di 5 euro al giorno, ma è possibile fare l’abbonamento a tutte le giornate versando la quota di 18 euro. Il campus sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 8 partecipanti, fino ad un massimo di 15 posti.

Per info e prenotazioni: telefonare dal martedì al sabato (orario 9 – 13) allo 0564/488760-752 o inviare una mail ad accoglienzamaam@gmail.com.