Al via il 49esimo settembre roccastradino: dieci giorni di musica, tornei, buon cibo. E palio dei ciuchi

ROCCASTRADA – Dal 30 agosto all’8 settembre a Roccastrada è il 49esimo settembre roccastradino. Dieci giorni di musica, spettacoli, tornei e tanto buon cibo. Stand gastronomici aperti per tutta la festa sia a pranzo che a cena. E domenica 8 settembre, palio dei ciuchi. Ecco il programma completo delle giornate.

Venerdì 30 agosto

ore 17 Parco del Chiusone: esibizione palestra

ore 19 Stand gastronomico: serata del peperoncino

ore 21 Chiesa san Niccolò: Coro dei concordi

ore 21.30 Piazza XXV aprile: musica e balli di gruppo con Alex b

ore 22 Poccia 2000: Frenz Navas dj set – Silent disco party

Sabato 31 agosto

ore 15 Bocciodromo: 14esimo Trofeo bocce “Il Bravazzone”

pre 16: XLVII Marcia verde

ore 21 Piazza don Bailo: serata danzante con Sabrina Band

ore 21.30 Piazza XXV aprile: musica live con Leo, Iole e Golini

ore 22 Poccia 2000: dj set Colours group e live percussion Lele

Domenica 1 settembre

ore 8 Ex campo sportivo via Carducci: passeggiata a cavallo (iscrizioni 3497531157 – 3341963883)

ore 8 Bocciodromo: 14esimo Trofeo bocce “Il Bravazzone” (finali)

ore 9 Piazza XXV aprile: Trofeo dello scalatore

ore 10.30: Dixie swing chic band

ore 18 Ex campo sportivo via Carducci: Partita umoristica di polo con i ciuchi

ore 21.30 Piazza XXV aprile: musica live con I Riforma

ore 21 Pista Parco Chiusone: serata danzante con Orchestra Viola Vivarelli

Lunedì 2 settembre

ore 17 Museo del vino: presentazione del libro “Storie di indesiderabili e di confini. I reduci antifascisti di Spagna nei campi francesi (1939-1941)” di Enrico Acciai e Ilaria Cansella

ore 19 Stand gastronomico: serata del maialino al forno

ore 21 Campo vecchio e piazza XXV aprile: giochi senza frontiere

Martedì 3 settembre

ore 19 Stand gastronomico: serata della lumaca

ore 21 Pista Parco Chiusone: sesta esibizione di ginnastica artistica

ore 21 Piazza XXV aprile: piano bar con Stefano Bolognesi

ore 21.30 Stand gastronomico: 21esimo torneo di puntino

ore 22 Poccia 2000: video Lyr – karaoke con Pierboy vdj

Mercoledì 4 settembre

ore 16 Pista Parco del Chiusone: pomeriggio del bambino

ore 16 Contrada Capannacce: bomboloni

ore 19 Stand gastronomico: serata del fritto

ore 21.30 Piazza XXV aprile: Kakkiokanti serata karaoke e Disco surviver anni 70/80/90 con Paolo Lippi

ore 21.30 Stand gastronomico: sesto torneo di briscola

ore 22 Poccia 2000: Conte Max

Giovedì 5 settembre

ore 16 Pista Parco Chiusone: hot dog party

ore 19 Stand gastronomico: serata del pesce con cacciucco e frittura a volontà

ore 21 Pista Parco Chiusone: 14esimo saggio di pattinaggio

ore 21 Piazza XXV aprile: “In viaggio..de Buenos Aires à Paris” concerto di clarinetto e fisarmonica

ore 22 Poccia 2000: musica live con Homeward

Venerdì 6 settembre

ore 16 Contrada del Convento: Nutella party

ore 21.30 Piazza XXV aprile: Roxi bar Mario cover Ligabue – Vasco Rossi

ore 22 Poccia 2000: Santiago tribute band Litfiba

Sabato 7 settembre

ore 15 Teatro dei Concordi: sesta passeggiata in rosa per vie del centro storico in favore del Comitato per la vita di Grosseto

ore 16 Piazza dell’Orologio: donzelle con la Contrada della Torre

ore 17 Pista Parco Chiusone: merenda e calcio tennis con la Contrada del Portoncino

ore 19 Stand gastronomico: serata dello gnocco

ore 21 Processione al Terzo con il vescovo di Grosseto Rodolfo Cetoloni

ore 21 XXV aprile: Simili tribute band Laura Pausini

ore 22 Poccia 2000: dj Gianluca Ghezzi & Ricky dj – silent disco party

Domenica 8 settembre

ore 9: XXXI pedalata ecologica organizzata dall’U.c. Avis di Roccastrada

ore 15: sfilata del palio

ore 15-19 Corso Roma Bandanimata brass band

ore 17 Corso Roma: Palio umoristico dei ciuchi

ore 18 Corso Roma: diffusione numero unico nettezza urbana

ore 21 Piazza XXV aprile: piano bar con Luigi Vettori

ore 21 Pista Parco Chiusone: serata danzante con la band Mirello e Lido

ore 23 Ex campo sportivo via Carducci: spettacolo pirotecnico