Al via “I martedì della Casa del quartiere”: presentazioni di libri in piazza, si inizia con Sacha Naspini

GROSSETO – Si riparte in piazza Pacciardi con le presentazioni di libri all’aperto e rispettando le direttive sulla sicurezza.

La casa del quartiere, che riunisce negli stessi spazi la libreria Qb Viaggi di carta, il laboratorio di ceramica Mivà e il bar caffetteria QuandoBasta, dà avvio, martedì 14 luglio alle 21.30, ai “Martedì della casa del quartiere” con il gradito ritorno dello scrittore Sacha Naspini che racconterà insieme a Clelia Pettini, il suo libro “I cariolanti”. L’incontro sarà l’occasione anche per ricordare gli altri suoi lavori più recenti “Le case del malcontento” e “Ossigeno”.

Lo scrittore ha manifestato il desiderio di ripartire da Grosseto con le presentazioni che lo vedranno occupato in giro per l’Italia dal 16 luglio e così ecco l’incontro di domani come buon auspicio sia per Naspini che per QB di riprendere le presentazioni interrotte a seguito del lockdown.

Ne “I cariolanti”, Aldo è un disertore della Prima Guerra. Invece di partire per il fronte decide di costruire un rifugio sotterraneo nei boschi per prendersi cura della sua famiglia: una moglie, un figlio.

Bastiano è un bambino. Al chiuso della “tana” sperimenta le contingenze della vita: il freddo, il caldo, la fame. Soprattutto la fame. Finché la guerra non finisce e Bastiano esce allo scoperto. Ma lo fa segnato dagli stenti, ogni impulso fa capo al luogo da cui proviene: una buca. E poi la propensione alla natura, che si infrange con le dinamiche violente che comandano il mondo degli uomini… Bastiano è un ragazzo quando impara l’amore. Sperimenta il carcere, quindi la ferocia del secondo conflitto mondiale. Si confronta con inaspettati segreti di famiglia.

I Cariolanti è un romanzo di deformazione. Tredici fotografie di un’Italia gotica, rurale, notturna. Tredici istantanee della vita di un uomo nato di traverso.

Sacha Naspini è nato a Grosseto nel 1976. Collabora come editor e art director con diverse realtà editoriali. È autore di numerosi racconti e romanzi, tra i quali ricordiamo “L’ingrato” (2006), “I sassi” (2007), “I Cariolanti” (2009), “Le nostre assenze” (2012), “Il gran diavolo” (2014), “Le Case del malcontento” (2018) e “Ossigeno” (2019). È tradotto in vari Paesi. Scrive per il cinema.

Prossimi appuntamenti: martedì 21 luglio con Salvatore Allocca e “Tutti suoneranno il gong” (Effigi) e martedì 28 luglio con Simone Giusti che presenterà “La scuola è politica. Abbecedario laico, popolare e democratico” (Effequ) scritto insieme a Federico Batini, Giusi Marchetta, Vanessa Roghi.

E da venerdì 17 luglio partiranno anche le presentazioni inserite nel programma del Museo di storia naturale realizzate insieme a Legambiente.