Al via Fish & Music: gruppo rock per la prima serata da Guadagnoli

GROSSETO – Nel mondo Guadagnoli tutto è pronto per la prima grande serata di Fish and Music che coincide col solstizio d’estate. Venerdì 21 giugno, a partire dalle 20.30, in piazza Guadagnoli in via Senegal, arriva la band 2Palazzo Key G and Friends. Un gruppo, guidato dalla voce di Filippo Zazzeri con David Landi, Roberto Pierangioli e altri contributi, che proporrà un’esibizione studiata appositamente per il pubblico del Fish and Music.

Lo spettacolo unisce la tradizione di mare alle cover che spazieranno dal blues al rock, con richiami agli illustri grandi della musica mondiale come i Pink Floyd o Vasco Rossi.

“Siamo emozionati come sempre e non vediamo l’ora di aprire le porte di questa edizione 2019 del Fish and Music – dicono Andrea e Fabio Guadagnoli -. I venerdì dell’estate per noi sono qui, nella piazza del nostro ristorante in mezzo agli amici, a chi si vuole divertire e stare in famiglia”.

L’ingesso ai concerti è libero e per la cena si gradisce la prenotazione al numero 335 5446457. L’appuntamento sarà imperdibile, la musica ottima e la cucina quella che da sempre contraddistingue all’insegna della qualità l’azienda Guadagnoli.