Al via “A Veglia, teatro del baratto”: spettacoli e degustazioni per le vie del paese

MANCIANO – Al via la tredicesima edizione del festival “A Veglia, teatro del baratto”, ideato da Elena Guerrini, organizzato dall’associazione Creature Creative e sostenuto dal Comune di Manciano. Per tre giorni, da venerdì 13 a domenica 15 settembre, il centro storico di Manciano festeggerà l’arte e il baratto.

“Come un buon vino invecchiato – spiega Elena Guerrini – anche il festival, dopo 13 anni, ha raggiunto una speciale armonia, maturità espressività e raffinatezza e diventa doc. Infatti, ogni anno da 13 anni, si apre a Manciano la vendemmia culturale: il pubblico con sedia in mano e il baratto va a vedere gli spettacoli e i concerti che ho selezionato dopo averli visionati in giro per il mondo”.

Venerdì 13 settembre alle 18 al circolo Arci di via Marsala 103 “La locandina”: in mostra 13 anni di festival “A veglia teatro del baratto” raccontato attraverso le locandine e i manifesti.

Alle 19.30, all’Arco delle scalette di via Madoni 7, Les Petits Griots ed Elena Guerrini si esibiranno nel Giardino in tasca, concertino e reading, apericena musicale all’osteria L’Orologio (prenotazioni: info@osteriaorologio.it; 0564-629503).

Alle 21, in piazzetta di vicolo Remoto 13, davanti alla casa di Fabiola Giannerini “Tre donne al mare. Una favola”: spettacolo scritto e raccontato da Liuba Scudieri, con musiche originali di Enzo Mirone, prodotto dall’associazione Amami, per la Memoria e le Arti del Mediterraneo Interno, Marsiglia (Francia). Lo spettacolo “Tre donne al mare” è uno spettacolo di narrazione e musica. Tre anni di ricerca, di incontri tra Procida, Orano e Marsiglia. Tre anni di raccolta di testimonianze di donne. La drammaturgia nasce a partire dalla scelta di tre storie: il racconto di tre donne diverse che hanno in comune il fatto di partire in un momento critico della loro vita. Tutte e tre arrivano a Marsiglia, da secoli luogo d’asilo, terra di rifugiati. “Tre donne al mare” è uno spettacolo sulla migrazione raccontata dal punto di vista delle donne ma è anche un lavoro sulla trasformazione, sulla possibilità che la perdita diventi forza, risorsa. Ognuna di queste storie è inspirata a eventi reali, a testimonianze raccolte per oltre tre anni. “Ho scelto poi di trasformarle in racconti – spiega Liuba Scuderi, attrice autrice e antropologa che vive tra Napoli e la Francia, quasi in delle favole. Ho sentito la necessità di cantare il canto che queste donne mi hanno affidato, poiché è anche il mio”. Lo spettacolo è dedicato a Esceth Ekos e ad Aşık Tuygun, la giovane donna che ha cercato di attraversare il mare e il giovane capitano di nave merci che ha recuperato il suo corpo il 16 aprile 2009 nel tratto di mare che separa la Tunisia dalla Sicilia. A seguire degustazione di formaggi e vini.

Alle 22.30, all’Arco delle Muretta “I sei lati del mondo”, Les Petits Griots live in concerto (afro-folk original music: musica dal Senegal e dall’Iran). Si tratta di un concerto live di Les Petists Griots, nuova formazione tra Africa e Maremma, costola folk della band Afrobeat Supergriots, suona musiche che uniscono i suoni e i ritmi delle tradizioni musicali del Gambia, del Senegal, dell’Iran e della musica classica e jazz occidentale con il giovane griots, Kebba Susso alla Kora e voce, Mamadou Mbuop alle percussioni, Babak Lessan alla chitarra e Claudia Cancellotti al violino. In caso di pioggia, gli spettacoli si svolgeranno al centro La Pesa.