Torna a Pomonte l’incontro internazionale di improvvisazione poetica

SCANSANO – Avrà luogo a Pomonte, nel Comune di Scansano, nei giorni sabato 15 e domenica 16 giugno l’Incontro internazionale di improvvisazione poetica, giunto alla ventiduesima edizione. L’evento è organizzato dalla L.i.p.e. (Lega italiana poesia estemporanea), con il patrocinio di Comune di Scansano, il contributo di Regione Toscana e il sostegno della famiglia Michelotti, in memoria della madre Elvia e del padre Romano, sammarinesi, per i quali la Maremma ha rappresentato “non solo un dato geografico, ma il luogo delle emozioni”, legate alla gente e alle tradizioni, prima fra tutte “quella dei rapsodi che con sorprendente modalità prende forma nei canti degli improvvisatori”.

Di quei cantori “Porta Pomonte come nel passato / la rima, il canto, il ritmo e l’emozione / il poeta ed il verso improvvisato / la tanto amata e antica tradizione / ma poi quando l’incontro è terminato / vanno via salutando le persone / soltanto un’eco resta avvolta al vento / e sembra dare un nuovo appuntamento”. Così di anno in anno si rinnova l’incontro di Pomonte in una atmosfera di armonia, un modo antico di ritrovarsi, spettatori e improvvisatori, tra palco e convivialità, informale e spontaneo, grazie all’anima e all’impegno di Elino Rossi, cantore e Presidente della L.I.P.E. e di tutta la comunità, uniti nell’intento di conservare e diffondere la ricchezza del patrimonio culturale di quel territorio.

“Saranno due giornate di festa – dicono gli organizzatori – aperte a tutti coloro, cantori, studiosi, antropologi, giornalisti e appassionati di questa antica disciplina che da anni frequentano questo “scenario culturale”, ma l’invito è anche per coloro che, per la prima volta vorranno vivere un’esperienza coinvolgente, un tuffo in un “mondo” giunto a noi intatto attraverso i secoli”.

La costante presenza e l’apporto di Mauro Chechi che, da anni, testimone e “ambasciatore” della nostra tradizione tesse i rapporti con tutto il mondo dell’improvvisazione, ha fatto sì che Pomonte sia divenuto un faro presso cui sono approdati tutti i personaggi più rappresentativi di questa arte, dall’Italia, alla Spagna, alla Corsica, ai Paesi Baschi, a Malta e dall’America Latina con cantori, payadores, repentistas, glossadores, che, sorvolando oceani e continenti hanno portato la magia dei loro versi, suoni e immagini, simboli di territori e di anime diverse, accomunate da capacità creative e da un’unica tensione comunicativa.

Quest’anno saranno presenti i più rappresentativi poeti estemporanei e il payador argentino Ricardo Revalta, poeta, musicista e cantastorie, famoso in tutto il continente. Ricardo Revalta interpreta da anni “Pia de’ Tolomei”, una storia struggente e universale, una delle ballate più rappresentative di Mauro Chechi, divenuta famosa, in questa versione, in tutta l’America Latina.

Programma

Sabato 15 giugno

Ore 18 – 19:30 Spettacolo

Ore 19:30 – 21:30 Apertura stand gastronomico

Ore 21:30 – 24:00 Spettacolo

Domenica 16 giugno

Ore 10:30 – 13:00 Convegno “Metrica e Improvvisazione”

Ore 12,30 – 14:00 Apertura stand gastronomico

Ore 14:30 – 19:00 Spettacolo

Ore 19:30 – 21:30 Apertura stand gastronomico

Ore 21:30 – 24:00 Spettacolo