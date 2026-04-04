GROSSETO – Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana spettacolo, con “November” di David Mamet, una commedia dal ritmo serrato e dall’umorismo tagliente, portata in scena con la regia di Chiara Noschese.

Mercoledì 8 aprile, al teatro Moderno alle ore 21.00, protagonista sarà Luca Barbareschi, affiancato da Simone Colombari, Chiara Noschese, Nico Di Crescenzo e Brian Boccuni, in uno spettacolo che costruisce una macchina comica precisa e incalzante, fatta di battute rapide, cambi di ritmo e continue ripartenze.

I biglietti sono disponibili su www.comunegrosseto.ticka.it e dalle 19.00 al botteghino del Teatro Moderno il giorno dello spettacolo.

Ambientata nel novembre dell’anno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, la commedia segue le ultime, disperate mosse del presidente in carica Charles Smith, alle prese con sondaggi in calo, risorse economiche in esaurimento e uno scenario internazionale sempre più instabile. In un contesto in cui la rielezione appare sempre più lontana, il protagonista tenta ogni strada possibile per ribaltare il proprio destino.

Scritto nel 2007, all’inizio della grande recessione, “November” offre uno sguardo ironico e spietato sui meccanismi del potere e sulle contraddizioni del sistema politico americano. La scrittura di Mamet, affilata e ritmica, costruisce un racconto in cui il confine tra etica e opportunismo si fa sempre più sottile, restituendo un quadro esilarante e al tempo stesso lucidissimo della contemporaneità.

Lo spettacolo è prodotto da Teatro di Roma – Teatro Nazionale e Cucuncia Entertainment, con scene di Lele Moreschi, costumi di Federica De Bona e luci di Francesco Vignati.