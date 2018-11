Al teatro Moderno in scena “A testa in giù”

GROSSETO – Appuntamento al Teatro Moderno di Grosseto Mercoledì 28 novembre, alle 21 con “A testa in giù”. Stagione teatrale 2018/2019 a cura di Comune di Grosseto e Fondazione Toscana spettacolo onlus

di Florian Zeller

regia Gioele Dix

con Emilio Solfrizzi, Paola Minaccioni

e con Bruno Armando, Viviana Altieri

scene Andrea Taddei

costumi Barbara Bessi

luci Carlo Signorini

produzione ErreTiTeatro30

Ne L’envers du décor – titolo originale del testo di Florian Zeller portato in scena nel gennaio 2016, al Théâtre de Paris, con Daniel Auteil nel ruolo di protagonista e regista – le apparenze non esistono più, le maschere cadono, l’individuo si trova faccia a faccia con la complessità del suo essere.

Daniel, contro il consiglio di sua moglie, invita a cena il suo migliore amico Patrick e la sua nuova partner Emma, per la quale Patrick ha lasciato la moglie. Emma, giovane e carina, provoca una tempesta negli animi dei commensali, scuotendo le loro certezze, risvegliando frustrazioni, gelosie e invidie.

L’originalità di A testa in giù sta nel fatto che il pubblico è testimone dei pensieri dei personaggi che parlano in disparte. Grande gioco di attori che svela, grazie alla tecnica del doppio linguaggio, una verità comica, crudele e meravigliosamente patetica.

Info: http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=4041; tel. 0564/488064, 334/1030779, promozione.cultura@comune.grosseto.it, www.toscanaspettacolo.it.