Al Teatro fonderia Leopolda va in scena lo spettacolo “Silenzio vivo”

FOLLONICA – “FolloWme Festival internazionale – arte ai margini” quest’anno prende il titolo “Chi sono chi sei”, una ricerca di sé attraverso la domanda chi sono e, allo stesso tempo, la specularità di un altro interrogativo, quello che chiede chi sei, un’interfaccia continua tra io e l’altro. Sabato 12 ottobre alle ore 21.15, al Teatro fonderia Leopolda la compagnia dei Gattopicchi presenta lo spettacolo “Silenzio vivo”, un progetto coordinato dalla cooperativa Arcobaleno con Elisa Maggi e Simona Racniello, la collaborazione con l’associazione Gattopicchio e la direzione artistica di Laura Scudella.

Artisti outsider insieme ad artisti professionisti creano uno spettacolo alla ricerca di un silenzio vivo che si identifica come spazio fisico, corporeo e relazionale.

Il lavoro laboratoriale si è svolto seguendo le parole di Chandra Livia Candiani: “Non si è più in guardia e non si è più in agguato di un’azione, ma nemmeno ci si ritira e ci si assenta; si è in ascolto, in attesa di un’azione che nasca dal silenzio, dalla pausa, dall’intuizione profonda che lo sfondo lasciato libero di manifestarsi suggerisce”.

Ingresso libero.