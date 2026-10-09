FOLLONICA – Sabato 10 ottobre alle 17:30 il Teatro Fonderia Leopolda ospita una conferenza emozionale dedicata a Oriana Fallaci, a vent’anni dalla scomparsa della grande scrittrice e giornalista toscana. Giacomo Moscato porta al pubblico Lettera a un bambino mai nato, il celebre libro uscito nel 1975. L’iniziativa è promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Follonica e l’ingresso è gratuito.

L’appuntamento, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità e sostenuto dall’Amministrazione comunale, offre un’occasione di riflessione su temi ancora oggi di straordinaria attualità: la maternità, la libertà di scelta, la responsabilità individuale e il ruolo della donna nella società.

Attraverso il linguaggio del teatro e della narrazione, Giacomo Moscato accompagna il pubblico in un percorso che restituisce la forza emotiva e letteraria di un’opera. A oltre cinquant’anni dalla pubblicazione, il libro continua a interrogare le coscienze e ad alimentare il dibattito.

«Oriana Fallaci è stata una delle personalità più significative del giornalismo e della cultura italiana, una donna che ha fatto della libertà di pensiero e del coraggio delle proprie idee un tratto distintivo della sua vita – dichiara sindaco Matteo Buoncristiani –. Come Amministrazione abbiamo voluto renderle omaggio anche attraverso la recente decisione di intitolarle una via all’interno del Parco centrale. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore riconoscimento alla sua figura e al patrimonio culturale che ci ha lasciato».

«La forza della letteratura sta nella capacità di attraversare il tempo e continuare a parlare alle nuove generazioni – sottolinea l’assessora alla Cultura Stefania Turini –. Il testo di Fallaci conserva una straordinaria intensità e la formula della conferenza emozionale permette di avvicinarsi a quest’opera in maniera originale e coinvolgente. Portare questo appuntamento alla Fonderia Leopolda significa offrire alla città una proposta culturale di qualità, capace di unire teatro, letteratura ed emozione».

«Parlare di pari opportunità significa anche creare occasioni nelle quali affrontare senza pregiudizi temi complessi, che coinvolgono la libertà e l’autonomia delle donne – afferma l’assessora alle Pari Opportunità Azzurra Droghini –. Un’opera come questa ci invita a riflettere sul diritto di ogni donna a essere protagonista delle proprie scelte, ma anche sulle aspettative e sulle pressioni che la società continua a esercitare. È importante che le istituzioni favoriscano spazi di ascolto e di confronto, rispettosi delle diverse sensibilità».

«La Commissione Pari Opportunità ha fortemente voluto questo appuntamento per ricordare una figura femminile che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese – aggiunge la presidente della Commissione Alfreda Cappellini –. Oriana Fallaci non ha mai rinunciato alla propria indipendenza, anche quando le sue posizioni suscitavano critiche e discussioni. Il nostro intento non è proporre una lettura univoca del suo pensiero, ma invitare il pubblico a conoscerlo, approfondirlo e confrontarsi liberamente. È proprio dalla pluralità delle idee che nasce una comunità più consapevole».

L’evento si inserisce nelle iniziative dedicate alla memoria della scrittrice nel ventesimo anniversario della scomparsa. L’appuntamento è dunque per sabato 10 ottobre alle 17:30 al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. L’ingresso è libero e gratuito.