Al Teatro delle Rocce il tramonto è dedicato a Woodstock con il Gruppo Caronte e Flower Power

GAVORRANO – A 50 anni da Woodstock un concerto ripercorre la storia di quella magica stagione musicale. Al Teatro delle Rocce torna la suggestione dei concerti al tramonto: giovedì 8 agosto, alle 19, il Gruppo Caronte si esibirà in Flower power con brani di Baez, Joplin, Hendrix, Santana, The Doors, Led Zeppelin, Jethro Tull, Zappa.

Si tratta di un’originale interpretazione “da camera” dei brani di Hendrix, Santana, Creedence Clearwater, Jefferson Airplane, Janis Joplin e di molti altri per ricordare i più famosi “Three days of peace and rock music” del mondo, che, tra il 15 ed il 18 agosto 1969, accolsero, nella provincia rurale dello stato di New York, l’esodo di mezzo milione di giovani da ogni parte degli Stati Uniti, e non solo, e trentadue gruppi e musicisti sul palco.

Al termine degustazione a cura della Strada del Vino e dei Sapori del Monteregio di Massa Marittimaupellini. Il Gruppo Caronte, composto da Alberto Martinelli al violino, Gabriele Miglioli al violoncello, Elena Trovato all’arpa si è esibito in sale, auditorium e Festival nazionali e internazionali.

TEATRO DELLE ROCCE

8 AGOSTO 2019 , ORE 19,00 al tramonto

GRUPPO CARONTE

Flower Power. 50 anni di Woodstock

Posto Unico Euro 5,00+ prev

Gratuito fino a 12 anni

INFO

www.teatrodellerocce.it

fb teatro.dellerocce

Comune di Gavorrano

Tel 0566844247

teatrodellerocce@comune.gavorrano.gr.it

Ufficio Turistico – Porta del Parco Nazionale di Gavorrano

Tel 0566844247

turismo@comune.gavorrano.gr.it

Nuova Pro Loco Gavorranese

Tel 0566 846282

prolocogavorrano@gmail.com

SERVIZIO NAVETTA per accesso al teatro a persone con disabilitàa cura di Auser Gavorrano

BIGLIETTERIAUFFICIO TURISTICO PORTA DEL PARCO NAZIONALE GAVORRANO Tel 0566 844247

FOLLONICA PRO LOCO Via Roma 49 Tel 0566 52012

FOLLONICA ATLANUS VIAGGI Via Trieste 18 Tel 0566 55369

COOP FOLLONICA Via Chirici Tel 0566 264341

GROSSETO BARTALUCCI EXPERT Via dei Mille 5 Tel 0564 410155

CIRCUITO REGIONALE BOX OFFICE e TICKETONE

Vendita online al sito www.boxol.it e www.ticketone.it