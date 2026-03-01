MONTEROTONDO MARITTIMO – Un intreccio di ricordi, emozioni e suggestioni scientifiche prende vita venerdì 6 marzo alle ore 21.15 al Teatro del Ciliegio, dove andrà in scena lo spettacolo “Rette parallele sono l’amore e la morte” con Oscar De Summa, autore, attore e regista tra i più autorevoli della scena contemporanea.

Una proposta teatrale intensa e riflessiva, capace di coniugare poesia e pensiero contemporaneo in un racconto che parla al cuore e alla mente.

La memoria che riaffiora

Al centro della narrazione c’è Maria Rosa, figura che riemerge nei ricordi dell’autore proprio nel giorno della sua morte. Un ritorno improvviso e potente, che diventa occasione per interrogarsi sul significato dei legami, sul tempo che scorre e sulle tracce che lasciamo nel mondo.

Il racconto si muove tra passato e presente, trasformando la memoria in materia viva, capace di generare nuove connessioni.

Tra emozione e fisica quantistica

Elemento originale dello spettacolo è l’intreccio tra dimensione personale e suggestioni della fisica quantistica. I legami invisibili che uniscono le persone diventano metafora di particelle che si influenzano a distanza, di traiettorie parallele che sembrano non incontrarsi ma condividono un destino comune.

Ne nasce un viaggio poetico e filosofico che attraversa il senso della vita e della perdita, interrogando il pubblico su ciò che resta dopo l’assenza.

Informazioni utili

Lo spettacolo ha una durata di 1 ora e 10 minuti.

Biglietti: Intero: 10 euro. Ridotto: 8 euro.

Ulteriori dettagli sono disponibili alla pagina ufficiale di Officine Papage: www.facebook.com/officinepapage.it

Un appuntamento culturale che promette di trasformare una serata di teatro in un momento di riflessione condivisa, dove amore e morte scorrono come rette parallele, vicine e misteriosamente connesse.