Al Teatro degli Industri due incontri sul viaggio e i suoi benefici

GROSSETO – Doppio appuntamento a tema nel ridotto del Teatro degli Industri dove, nelle giornate di venerdì 10 e venerdì 17 maggio alle 16.50, si terranno le due conferenze dal titolo “Il viaggio”, inteso nella sua accezione metaforica più ampia.

Gli incontri, organizzati dalla biblioteca Chelliana con il sostegno dell’amministrazione comunale, sono a cura di Sergio Dugaro, turista non per caso, che narrerà le proprie esperienze in tutti i continenti del mondo.

Rita Gherghi, docente di counselor relazionale e filosofia, descriverà i benefici psicofisici che il viaggio procura in quanto un evento culturale atto alla formazione del singolo individuo.