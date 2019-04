Al teatro Castagnoli va in scena “Il padre della sposa”

SCANSANO – Domenica 7 aprile alle 18 al Teatro Castagnoli di Scansano, va in scena “Il padre della sposa”. L’evento promosso dal comune vedrà sul prestigioso palco, per la prima volta, la compagnia “Il Teatro degli Scompagnati”. Si tratta di un adattamento del regista Massimiliano Gracili dell’opera di Carolyne Franche, dove si sviluppano i rocamboleschi stratagemmi di Giovanni (alias Alessio Tiribocchi), il resistente e un po’ tirchio padre della sposa, che sotto lo sguardo cerbero della suocera (interpretata da Iolanda Coli), per boicottare in ogni modo i preparativi della figlia e del futuro genero (Isabella Sabatini e Gionni Guiducci), della moglie (Barbara Baldocini), dei consuoceri (Elisa Capuccini e Giorgio Viganò) e di un quantomai improbabile wedding planner (Claudio Diani). Ci riuscirà?

Un’opera dai tanti divertenti colpi di scena, reduce del successo riscosso in altre storiche rassegna provinciali. «Come amministrazione comunale siamo felici di ospitare lo spettacolo del Teatro degli Scompagnati – afferma il sindaco Francesco Marchi – anzi ringraziamo il notaio Roberto Baldassarri per il contributo che ci ha dato». L’ingresso è gratuito per gli under 18, il biglietto costa 6 euro.