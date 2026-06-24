CASTEL DEL PIANO – Si sono aperte ufficialmente il 24 maggio 2026, nella sala Spadolini del Ministero della Cultura, le celebrazioni per il centenario di Dario Fo, nel giorno in cui il grande artista avrebbe compiuto cento anni. L’avvio delle iniziative è stato segnato da una conferenza stampa che ha dato il via a un ampio programma di eventi nazionali e internazionali.

Drammaturgo, attore, scrittore e premio Nobel per la Letteratura nel 1997, Dario Fo è considerato ancora oggi l’autore teatrale italiano più rappresentato nel mondo. I suoi spettacoli hanno debuttato in oltre 90 paesi e sono stati tradotti in più di trenta lingue, confermando una diffusione e una popolarità di portata globale.

Per celebrare l’opera di questo artista, la Fondazione Fo Rame ha ideato l’iniziativa “Cento spettacoli in cento paesi”, un palinsesto internazionale che prevede in un anno oltre cento appuntamenti tra spettacoli teatrali, mostre, iniziative editoriali, nuove pubblicazioni e convegni accademici dedicati alla sua produzione e alla sua eredità culturale.

Tutti gli eventi in calendario sono consultabili sul sito della Fondazione, dove una mappa interattiva raccoglie le iniziative organizzate in tutto il mondo. Tra queste figura anche l’evento che si terrà al Teatro Amiatino di Castel del Piano sabato 27 giugno alle ore 21 con protagonista Roberto Magnani, che debutterà con lo spettacolo “Tre Giullarate di Dario Fo”, composto dai testi “La presunzione del maiale”, “La Parpaja topola” e “La Nascita del Giullare”. Si tratta di una piccola rassegna di brani teatrali scelti e interpretati dall’attore amiatino, che propone alcuni testi celebri e altri forse meno noti, ma ugualmente caratterizzati da una comicità esilarante e da una forte capacità espressiva e comunicativa.

Come ricordato nelle motivazioni ufficiali del premio Nobel, il teatro di Dario Fo e Franca Rame, rifacendosi alla tradizione dei giullari medievali, “dileggia il potere e restituisce dignità agli oppressi”. Una poetica che attraversa molte delle opere dell’autore e che sarà al centro anche delle celebrazioni del centenario.

La realizzazione dell’evento di Castel del Piano è curata dal Circolo Arci Amiata “La Rogaia”, con il patrocinio del Comune di Castel del Piano, nell’ambito del più ampio programma dedicato all’anniversario.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Circolo Arci Amiata “La Rogaia” tramite WhatsApp al numero 3476151497.