Al porto di Marina appuntamento con balli caraibici e dj set

MARINA DI GROSSETO – Sarà dedicata ai balli caraibici la prima serata #dance de “Le sere al Porto 2019″, la stagione estiva organizzata dal Porto della Maremma con il sostegno del Comune di Grosseto, che anima la terrazza del porto tutti i week-end di luglio e agosto.

L’appuntamento è venerdì 5 alle 21.45 con “Io ballo”, il saggio spettacolo della scuola di danze caraibiche Buena vista di Katia Falcucci, Rodolfo Fiorillo e Eleonora Fiorillo. Attiva dal 2003, Buena vista è una delle prime scuole di danze caraibiche di Grosseto che, tra l’altro, è l’unica a vantare una forte partecipazione alle competizioni agonistiche di balli caraibici.

Nel corso della serata #dance, che sarà condotta da Davide Braglia e Valentina Cannavacciuolo, si esibiranno un centinaio di allievi della scuola Buena Vista, tra principianti, intermedi, avanzati e gruppo spettacolo, di tutte le età, dai 5 ai 60 anni. Lo spettacolo prevedrà un susseguirsi di esibizioni che spaziano dalla bachata alla salsa e alla kizomba. Non mancheranno, inoltre, le esibizioni dei balli di gruppo. La serata sarà alternata da Dj set e prevede momenti d’interazione con il pubblico e degli spettatori, che saranno coinvolti in una mini-lezione di bachata, salsa e cha cha cha. Al termine dello spettacolo, si aprono le danze per tutti, con la musica del Dj set.

I prossimi appuntamenti de Le sere al Porto saranno dedicati alla famiglia e alla musica dal vivo. Sabato 6 luglio, #Family!, con lo spettacolo di magia e illusionismo del Mago André e le letture sceniche degli attori dell’associazione Polis 2001. A tutta #LiveMusic! domenica 7 luglio con “Dietro le sbarre”, il concerto spettacolo di Bube e i Mazzacani della soffitta.

Tutti gli spettacoli de Le sere al Porto sono a ingresso gratuito.