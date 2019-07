Al Porto della Maremma Zoo di 105, Mago Pablo e Maremma Strega Pizzica Band

MARINA DI GROSSETO – L’ultimo week-end di luglio sarà pieno di coinvolgimento per tutti al Porto della Maremma, che dà appuntamento per Le sere al Porto 2019. Organizzata dal Porto della Maremma con il sostegno del Comune di Grosseto, la kermesse intrattiene il pubblico di tutte le età per i mesi di luglio e agosto con serate #family, #dance e #livemusic. Conducono Valentina Cannavacciuolo e Davide Braglia.

Tre ore di spettacolo no stop al Porto della Maremma venerdì 26 luglio, che dedica la serata #dance all’animazione scatenata de lo Zoo di 105, spettacolo promosso da Conad. Giulio Scapigliati, dj Spyne e Paolo Pilo accompagneranno il pubblico più scatenato della notte con musica intrattenimento e gadget per tutti. Sarà il Format Play this song di 105 a fare da padrone della serata, che si apre alle 21.45 con Giulio Scapigliati e Paolo Pilo che riprodurranno i grandi successi italiani del passato e i tormentoni di oggi, spaziando da Rino Gaetano a Coez, assecondando i gusti del pubblico in un duo chitarra e voce. Entrerà successivamente in scena Dj Spyne che continuerà la serata sull’onda commerciale, con le hit del momento. Non mancheranno i gadgets di Radio 105 che saranno lanciati nel corso della serata, con il massimo coinvolgimento del pubblico in giochi, quiz e animazioni, per far cantare la piazza.

Sabato 27 sarà il turno di Mago Pablo che incanterà grandi e piccini con i suoi numeri di illusionismo, per una serata interamente #family. La serata si apre alle 21.45 con un pre-show che anticiperà lo spettacolo di Mago Pablo, con numeri a sorpresa per raccontare il tema della serata. Si entra poi nel cuore dell’evento con la comparsa in scena del grande illusionista, che intratterrà tutta la famiglia e le persone di tutte le età fino alle 23.30. Per chi non lo conosce, Mago Pablo fa parte della prestigiosa scuola del Club Magico di Roma, riconosciuta a livello nazionale, alla quale è iscritto e studia, sostenendolo attivamente. Per ben due volte, inoltre, ha fatto ingresso al Grande Fratello.

Le sonorità salentine saranno al centro della serata #LiveMusic in programma domenica 28 luglio, che mette in scena la musica della Maremma Strega Pizzica Band. Conosciuta con l’acronimo di Mspb, la band nasce nel 2005 nel cuore della Maremma con l’intento di rivisitare la pizzica salentina, con influenze afro e sconfinamenti rock. E saranno proprio le musiche tradizionali calabresi al centro della serata, che inizia alle 21.45 e che sarà animata dal quartetto composto da Tonino della Pietra (voce, flauto e tamburello), Guglielmo Eboli (percussioni), Francesca Angotti (voce e danze), Dino Simone (voce e fisarmonica). Uno spettacolo #LiveMusic che coinvolgerà il pubblico nel ballo più scatenato, nell’energia positiva e liberatoria, in un viaggio di due ore nelle tradizioni del sud. Francesca Angotti, insegnante di ballo, sarà in mezzo al pubblico, per coinvolgere i più timidi nei balli no stop a ritmo di pizzica, riprodotta a tratti in chiave afro rock, mantenendo la vicinanza al sound tradizionale.