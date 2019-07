Al Porto della Maremma Mauro Papa racconta Saint Phalle, l’autrice del Giardino dei Tarocchi

MARINA DI GROSSETO – Al Porto della Maremma il giovedì è ancora “Porto d’arte”. La rassegna dedicata alle meraviglie dell’arte contemporanea in Maremma, promossa dal Porto della Maremma e da Clarisse Arte di Fondazione Grosseto Cultura, è arrivata al terzo dei quattro appuntamenti previsti: giovedì 1 agosto, a partire dalle 22, nella galleria del porto a Marina di Grosseto (ingresso libero) l’incontro condotto da Mauro Papa, direttore di Clarisse Arte, sarà dedicato a “Niki de Saint Phalle e l’arte femminista”. Più che una lezione d’arte, come di consueto, un dialogo con il pubblico. Una formula di successo, visto il gradimento riscosso dai due appuntamenti precedenti.

«La Maremma – spiega Mauro Papa – ha ospitato e ospita donne molto importanti per l’arte contemporanea: critiche d’arte, galleriste e artiste. Tra queste ultime, sono da ricordare almeno Emily Young e Moira Ricci. Ma la più importante, forse, è stata Niki de Saint Phalle, autrice del meraviglioso Giardino dei Tarocchi a Capalbio. Durante il terzo incontro del ciclo “Porto d’arte” parleremo proprio di questo: dell’arte femminista e dell’arte femminile, per scoprire come le donne hanno rivoluzionato l’arte e come la Maremma ha accolto le loro idee assecondando una delle sue principali vocazioni, quella dedicata all’innovazione e al cambiamento».

Il quarto e ultimo incontro della serie “Porto d’arte” è in programma giovedì 8 agosto – sempre alle 22 al porto e sempre a ingresso libero – e sarà dedicato al tema “Il giardino di Daniel Spoerri e gli altri parchi d’arte in Maremma”. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0564 488067 (Clarisse Arte) oppure 0564 330075 (Porto della Maremma).