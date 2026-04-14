FOLLONICA – “Mio fratello è un vichingo” sarà l’imperdibile commedia in programma al Piccolo Cineclub Tirreno – in prima visione a Follonica – domenica 19 aprile alle 18.30 e alle 21.30.

Un uomo che crede di essere John Lennon, un fratello criminale e un passato da ricucire: una dark comedy surreale e toccante sul bisogno di identità, amore e appartenenza.

Trama:

Anker esce di prigione, dove ha scontato quindici anni per rapina, con un solo obiettivo: recuperare il bottino, che aveva affidato al fratello Manfred, e sparire dalla circolazione. Nel frattempo, però, le condizioni psicologiche di Manfred, che è sempre stato diverso dagli altri e da piccolo si abbigliava da vichingo, sono peggiorate: ora si fa chiamare John, ruba un cane tutte le volte che ne ha l’occasione, e non ha alcuna memoria (o volontà di dire) dove ha nascosto i soldi. I due fratelli tornano allora nella casa nella foresta della loro infanzia, per disseppellire il famigerato borsone e, con esso, i traumi del passato.

Luogo evento: Sala Tirreno via Bicocchi 53 Follonica