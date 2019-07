Al Parco delle Biancane le compagnie Babilonia e Zerofavole portano in scena “Purgatorio”

MONTEROTONDO MARITTIMO – Il Festival delle Colline Geotermiche organizzato da Officine Papage torna in Toscana per la sua ottava edizione, nelle location più affascinanti delle terre del vapore. Tra gli ospiti nomi celebri della scena contemporanea accanto a giovani talenti emergenti.

Teatro, musica, danza: il programma multidisciplinare – che nei mesi di luglio e agosto coinvolgerà con 11 appuntamenti i comuni di Pomarance, Castelnuovo Val di Chiana, Monteverdi Marittimo e Monterotondo Marittimo – lunedì 15 luglio, alle 21.30, farà tappa nella suggestiva location del Parco delle Biancane di Monterotondo Marittimo, dove in prima regionale andrà in scena la versione speciale del Purgatorio nata dalla collaborazione tra la pluripremiata compagnia Babilonia Teatri (Leone d’Argento per l’innovazione teatrale alla Biennale di Venezia 2016, Premio Speciale Ubu per la capacità di rinnovare la scena, Premio Enriquez nuovi linguaggi di impegno sociale e civile) e Zerofavole, gruppo di Reggio Emilia formato da attori disabili e volontari che utilizzano il teatro come strumento per abbattere le barriere tra le persone. Non nuovi a questo genere di esperienze, i Babilonia confermano la loro prolifica sensibilità verso l’interazione con l’alterità.

Nello spettacolo Purgatorio alla base della ricerca artistica non c’è tanto l’idea di misurarsi con il Dante, ma una riflessione introspettiva sullo stato di sospensione che a volte la natura impone alle nostre esistenze, incagliate negli scogli che infestano la rotta verso il “Paradiso” desiderato.

A questo link è possibile sfogliare il programma del Festival

Biglietto unico 8 euro – con prevendita on line 8,80 euro. Possibilità di acquistare i biglietti anche su liveticket.it

Per info festivalcollinegeotermiche.officinepapage.it