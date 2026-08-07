ALBERESE – Prosegue il calendario di “Parco aperto”, organizzato dal Parco della Maremma, con un incontro di approfondimento martedì 11 agosto, alle ore 19, che al Granaio Lorenese di Spergolaia ospiterà Giorgio Vallortigara, tra i neuroscienziati più autorevoli a livello internazionale e protagonista della conferenza “Tra scienza e letteratura: animali, libri e cervelli”.

Professore di neuroscienze e direttore vicario del Center for mind/brain Sciences dell’università di Trento, oltre che docente alla university of New England in Australia, Vallortigara è autore di oltre 170 pubblicazioni scientifiche e di numerosi libri divulgativi che hanno contribuito a rendere accessibili al grande pubblico i temi delle neuroscienze e del comportamento animale.

Nel corso dell’incontro il neuroscienziato accompagnerà il pubblico in un viaggio tra ricerca scientifica e narrazione, prendendo spunto anche dal suo volume “La mente che scodinzola. Storie di animali e cervelli”, nel quale mette in discussione alcuni dei più diffusi luoghi comuni sull’evoluzione e sul funzionamento del cervello. Attraverso esempi tratti dal mondo animale, Vallortigara mostra come non esista una gerarchia tra le specie e come parlare di organismi “più” o “meno” evoluti non abbia alcun significato biologico.

L’appuntamento rientra nella rassegna estiva del Parco della Maremma, che anche quest’anno propone un programma che intreccia divulgazione scientifica, natura, arte e spettacolo, offrendo al pubblico occasioni di incontro e approfondimento in contesti di grande valore ambientale.

I biglietti per la conferenza sono disponibili al costo di 8 euro (più diritti di prevendita) sui circuiti TicketOne e sul sito https://www.marte.18tickets.it/.

Il calendario di “Parco aperto” proseguirà per tutto il mese di agosto con numerosi appuntamenti dedicati a pubblici diversi.

Mercoledì 12 agosto il Parco proporrà due iniziative speciali per osservare l’eclissi di sole: una passeggiata fino a Collelungo e un’escursione in canoa sul fiume Ombrone.

Domenica 16 agosto, invece, il percorso faunistico farà da scenario a “Dance for a while”, spettacolo di danza contemporanea della compagnia Francesca Selva, per vivere il Parco attraverso un’esperienza immersiva tra movimento e paesaggio.

Gli incontri in programma sono molti e possono essere consultati sul sito www.parco-maremma.it; sempre sul sito dell’ente Parco è possibile consultare le modalità di visite estive e le escursioni in calendario.