Al Parco dei Tigli per festeggiare il compleanno degli asili nido

MASSA MARITTIMA – Festeggiare il compleanno dei due nidi Ciuchino Mandarino di Tatti e Orso Bruno di Massa Marittima, per i loro rispettivi dieci e quindici anni di vita, è ormai diventata una consuetudine per la cooperativa sociale Arcobaleno, che prende spunto da questa ricorrenza per interrogarsi sui valori della scuola. Un servizio che non deve rimanere rivolto solo ai bambini ma anche alle famiglie, al territorio e alla comunità tutta.

“C’è scuola solo se tutti assieme poniamo al centro del nostro agire, operare, scegliere e decidere il bene dei bambini e delle loro famiglie per costruire i passi necessari perché si impari e si cresca – afferma Sara Lavagnini, presidentessa della cooperativa -. Camminare insieme è il titolo scelto per l’anno scolastico 2018-19 perché educare è un’azione che ci chiede di collaborare, di coordinarci e di progettare insieme: soltanto procedendo così aiutiamo i nostri bambini a diventare autonomi, indipendenti e capaci di aspettare i necessari tempi del crescere, dell’apprendere e del maturare”.

La festa di compleanno dei due nidi è prevista per venerdì 24 maggio alle ore 17 al parco dei Tigli di Tatti. Saranno presenti Sara Lavagnini, il vicesindaco del comune di Massa Marittima e le associazioni del territorio.