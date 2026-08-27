ROSELLE – Dalle misteriose atmosfere del “Fantasma dell’opera” alle toccanti note di “Les Misérables”, fino alle sonorità più jazz di “La La Land” e al ritmo coinvolgente di “Grease” e “Mamma Mia!”. È un tributo ai musical più celebri della storia il nuovo concerto del festival ArcheOrchestra.

Venerdì 28 agosto alle ore 21.15 al Parco archeologico di Roselle va in scena l’Orchestra Toscana Classica diretta da Giuseppe Lanzetta in “Una notte a Broadway”. Gli arrangiamenti sono di Neri Nencini.

È il quinto e penultimo concerto del nuovo festival musicale estivo organizzato dall’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e dai Parchi archeologici della Maremma con la direzione artistica di Antonio Di Cristofano e il sostegno del Ministero della Cultura.

Biglietti a 15 euro (posti unici a sedere non numerati, fino ad esaurimento: 100 posti disponibili) acquistabili in prevendita online sulla piattaforma Musei Italiani al link (https://www.museiitaliani.it/acquista-biglietto) o sul posto prima dello spettacolo. È incluso l’ingresso al Parco archeologico con visita guidata alle ore 20. All’ingresso è richiesto di presentare in formato cartaceo i biglietti acquistati online.

In “Una notte a Broadway” i brani più amati di autori come Andrew Lloyd Webber, Tim Rice, Leonard Bernstein, Rodgers & Hammerstein, Alan Menken e Stephen Schwartz saranno presentati in chiave sinfonica, con arrangiamenti originali a cura di Neri Nencini. Sul podio salirà il fondatore e direttore dell’Orchestra da Camera Fiorentina, Giuseppe Lanzetta.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione – tra gli altri – di brani tratti dalle colonne sonore di “Tutti insieme appassionatamente”, “West Side Story” e dei classici Disney “Il Re leone”, “Mary Poppins”, “La bella e la bestia”, “Aladdin” e “Frozen”.

L’Orchestra Toscana Classica è formata per la quasi totalità da giovani professori d’orchestra, diplomati nei Conservatori italiani e provenienti da prestigiose accademie di tutto il mondo. Si è esibita in 950 concerti tra orchestrali e da camera prodotti in proprio, anche in formazioni cameristiche.

La finalità del progetto di Toscana Classica è quella di offrire uno sbocco professionale ai componenti – neodiplomati o neolaureati, di età compresa tra i 18 e i 35 anni – realizzando produzioni di alto livello in collaborazione con istituzioni di prestigio (tra cui il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Niccolini e l’Orchestra Regionale della Toscana) e giovani solisti ospitati durante la stagione, tutti vincitori di concorsi nazionali e internazionali, con grande importanza alla musica d’insieme per organico orchestrale classico con archi e fiati.

Giuseppe Lanzetta è diplomato in Musica corale e direzione di coro, Polifonia vocale sacra e Strumentazione per banda al Conservatorio “Cherubini” di Firenze, dove ha studiato anche Composizione. Ha studiato direzione d’orchestra con Georg Solti, del quale è stato assistente.

Ha diretto orchestre da camera e sinfoniche in Italia e nel resto d’Europa e ha collaborato con solisti e musicisti di fama internazionale. È stato direttore artistico del ciclo “Mercoledì musicali” della Fondazione CR Firenze.

È autore di composizioni cameristiche e sinfoniche, più volte eseguite e trasmesse anche dalla Rai, nonché di numerose incisioni discografiche. È docente ordinario di Esercitazioni orchestrali al Conservatorio “Cherubini” di Firenze, incarico che ha ricoperto fino al 2021 anche al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma.

È stato confermato fino al 2030 direttore ospite principale della Mid America Production, con la quale svolge attività concertistica alla Carnegie Hall e al Lincoln Center di New York.

Il programma completo del festival ArcheOrchestra è disponibile sul sito web dei Parchi archeologici della Maremma (https://parchiarcheomaremma.cultura.gov.it/).