Al parco archeologico tornano le “Letture al museo, spazi d’autore degustando”

PITIGLIANO – Tornano le “Letture al museo, spazi d’autore degustando” al Parco archeologico all’aperto Alberto Manzi: tre nuovi eventi dedicati alla lettura e alla valorizzazione degli spazi museali. I primi due appuntamenti saranno abbinati alla degustazione dei vini mentre il terzo alla degustazione del cioccolato.

L’iniziativa è promossa dal Comune e dai Musei di Pitigliano, in collaborazione con Ais Grosseto e la cooperativa Zoe.

Venerdì 10 maggio, dalle 17 alle 19, sarà presentato il libro “Il giorno della Nutria”, romanzo d’esordio di Andrea Zandomeneghi, edizione Tunué. In degustazione i vini di Antica Fattoria La Parrina.

Venerdì 24 maggio, dalle 17 alle 19 protagonista il volume Storiacce: cinque casi per il commissario Caponegro di Alessandro Denci Niccolai, Independently published. Modera Puca Jeronimo Rojas Beccaglia. In abbinamento la degustazione dei vini Marchesi Mazzei, Castello di Forterutoli. Modera

Venerdì 7 giugno, dalle 17 alle 19, si terrà la presentazione del libro “Il rumore del silenzio. Una storia per sempre” di Marta Spigaglia. In degustazione Le mille voglie di Paolo, contest dedicato al cioccolato, a cura di Paolo Rufo, Maître Pâtissier.

Per informazioni, contattare il Museo archeologico Alberto Manzi, in Strada del Pantano 127, a Pitigliano, all’indirizzo e-mail: museo@comune.pitigliano.gr.it o al numero 389.5933592.