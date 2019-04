Al museo di protostoria di Manciano “I Molti Volti della Preistoria”

MANCIANO – Per stimolare la visita del Museo di Preistoria e Protostoria della Valle del Fiume Fiora da parte di chi ancora non lo conosce, ma anche per proporre un ‘ritorno’ a chi già lo ha visitato, l’Amministrazione comunale di Manciano propone un ciclo di visite guidate a tema che costituiscano un appuntamento fisso e ricorrente durante l’anno: il direttore del museo, Massimo Cardosa, accompagnerà i visitatori ad approfondire un tema, un periodo, o un certo tipo di materiale, ogni volta sempre diverso, attraverso i reperti presenti nell’esposizione.

L’iniziativa, che reca il titolo “I Molti Volti della Preistoria”, si svolgerà tutte le prime domeniche del mese a partire da aprile; per il momento è stato steso un calendario fino al mese di settembre, ma se l’iniziativa avrà successo sarà proseguita anche nell’autunno e nell’inverno successivi.

Questo il calendario degli incontri al momento programmati e i temi delle visite:

5 maggio , ore 17.00. Fabbri e minatori nella preistoria.

, ore 17.00. Fabbri e minatori nella preistoria. 2 giugno , ore 17.00. Storia della pietra.

, ore 17.00. Storia della pietra. 7 luglio , ore 17.00. I segreti della ceramica preistorica.

, ore 17.00. I segreti della ceramica preistorica. 4 agosto , ore 17.00. Vivere e morire nella preistoria.

, ore 17.00. Vivere e morire nella preistoria. 1 settembre, ore 17.00. Due secoli di ricerche nella valle del Fiora.

Museo di Preistoria e Protostoria della Valle del Fiume Fiora

via Corsini, 5 – Manciano

Per informazioni:

Ufficio Turistico di Manciano: Tel. 320 9071566 email: mancianopromozione@gmail.com

Ufficio Cultura del Comune: Tel. 0564 625342