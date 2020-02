Al Museo della Maremma il convegno sul patrimonio culturale della Diocesi

GROSSETO – Alle 15,30 di venerdì 28 febbraio 2020 nei locali del Museo Diocesano di Grosseto in piazza Baccarini 3 si terrà la conferenza dal titolo ” Il Museo Diocesano di Grosseto. Strumenti di identità, narrazione della comunità e chiara opportunità nel necessario percorso di valorizzazione del patrimonio culturale della Diocesi” organizzata dall’Associazione Amici della Cattedrale.

L’iniziativa è la seconda di un ciclo di conferenze organizzato dall’Associazione e finalizzato alla valorizzazione dei Beni Culturali Ecclesiastici.

Si ritiene, infatti, che un ruolo del tutto peculiare in ambito religioso e in quello sociale, è rappresentato dal patrimonio immenso di espressioni storiche e artistiche di cui sono depositarie le istituzioni ecclesiastiche e religiose. Rispetto alle problematiche che riguardano la valorizzazione dei beni culturali in genere, lo scopo di questa iniziativa è pertanto quello di identificare i principali aspetti di forza e di debolezza del processo di valorizzazione di un museo diocesano, e di proporne una valutazione critica, ma anche spunti di riflessione sulla diffusione di modelli di sviluppo che, in coerenza con le finalità istituzionali di natura pastorale, consentano di perseguire condizioni di economicità, efficienza ed efficacia necessari ad evitare il rischio che tali realtà museali siano o restino confinate nel ruolo di protagonisti minori nel contesto museale e culturale del Paese.

Le relatrici saranno Chiara Valdambrini, direttrice del Museo archeologico e d’arte della Maremma, e Lucia Ferri, storica dell’arte