Al Museo archeologico il concerto “Arcaico elettrico”: performance tra antico e moderno

GROSSETO – In occasione della manifestazione “Terrre etrusche”, il Museo archeologico e d’arte della Maremma di Grosseto organizza per sabato 26 ottobre alle 18 una performance musicale dal titolo “Arcaico elettrico”, con Claudio Pisapia e Cristiano Bocci. La performance è realizzata con flauti in bucchero e manipolazioni elettroniche, creati per suonare jazz, blues, musica etrusca, medievale e da meditazione.

Le sonorità del concerto richiamano sia lo stile di Noto-Sakamoto che quello tipico della musica ambient. Il flauto è sorgente per la creazione di atmosfere sonore eteree e successivamente strumento portante delle melodie. Le pratiche del “fields recording” e della “soundscape composition” arricchiscono ulteriormente la creazione di paesaggi sonori in cui gli strumenti si muovono in libertà, creando trame musicali accattivanti che avvolgono l’ascoltatore.

Cristiano Bocci è docente universitario di geometria, compositore e polistrumentista. Nell’ambito della musica contemporanea ha pubblicato sei albums e tenuto concerti in Europa e in America. Ha realizzato numerose installazioni audio e video, basate sui linguaggi di programmazione PureData e Max/MSP. Da circa dieci anni si occupa dei legami tra improvvisazione radicale e creazione dei paesaggi sonori.

Claudio Pisapia è ceramista e flautista da oltre 25 anni. Negli ultimi 6 anni ha unito la passione per la ceramica e quella per la musica realizzando strumenti musicali in argilla. Mauro Montalbetti ha composto il brano Asamashi II (per flauto e chitarra) sulla base di un flauto in Sol Kokin in ceramica realizzato da Claudio. Il brano è stato eseguito per la prima volta il 22 giugno scorso a Montelupo da Vanni Montanari (flauto) e Donato D’Antonio (chitarra), entrambi docenti del conservatorio di Ravenna. Ingresso a pagamento.