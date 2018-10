Al Moderno arriva la commedia con Cuccarini e Ingrassia

GROSSETO – “Non mi hai più detto ti amo” arriva sul palco del Moderno. L’appuntamento è inserito nella stagione teatrale 2018/2019. Appuntamento mercoledì 31 ottobre, ore 21. Sul palco Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia.

Commedia ispirata alla vita, alle amicizie e alle situazioni comiche e ironiche di ogni giorno: una famiglia italiana contemporanea costretta ad affrontare un cambiamento traumatico e improvviso che sconvolgerà l’equilibrio di casa. Lorella Cuccarini interpreta Serena, madre che decide di rimettersi in gioco per recuperare se stessa e il suo essere donna, mentre il marito Giulio è interpretato da Giampiero Ingrassia. Anche i figli Tiziana e Matteo, come i loro genitori, vivono un momento di crisi, ma quando tutto sembra portare verso la più amara delle disgregazioni familiari, ognuno riuscirà a trovare delle risorse interiori inaspettate che porteranno la famiglia a ricomporsi con un avvincente finale a sorpresa.

I singoli biglietti si potranno acquistare in prevendita fino al giorno prima della rappresentazione. Per l’acquisto in prevendita ci si può collegare al sito del Comune (www.comune.grosseto.it, dalla home page, nella sezione Teatri di Grosseto), sui circuiti Box office e Ticket one o recandosi nelle rivendite autorizzate: a Grosseto da Bartolucci Export in via dei Mille, all’Ipercoop centro commerciale Maremà, alla tabaccheria Amoroso in piazza del Mercato e alla tabaccheria Stolzi in via Roma, mentre a Follonica alla Coop di via Chirici o alla Pro Loco in via Roma.

Inoltre i biglietti si possono acquistare direttamente al botteghino del teatro in cui si svolge la rappresentazione il giorno stesso dello spettacolo, dalle 19 alle 21.

Info: http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=4041; tel. 0564/488064, 334/1030779, promozione.cultura@comune.grosseto.it, www.toscanaspettacolo.it.