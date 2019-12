Al Magma laboratori per bambini e inaugurazione della mostra “Prospettive d’arte”

FOLLONICA – Venerdì 27 dicembre dalle 16.30 alle 18, i bambini dai 6 ai 12 anni, potranno cimentarsi in un nuovo laboratorio di riciclo creativo organizzato per loro al Museo Magma, “La carta rivista”, giochi e manualità per utilizzare la carta riciclata in modo alternativo e fantasioso.

Di seguito, alle ore 18, sarà inaugurata la mostra “Prospettive d’arte”, una piccola esposizione di manufatti ceramici realizzati da ragazzi con sindrome di down “La combriccola della ceramica” che, dopo essere stati accompagnati da educatori e operatori museali in visite guidate nei musei del nostro territorio, sono stati liberi di appropriarsi dello spazio e di lasciarsi ispirare dalle opere, creando delle bozze da trasformare in realizzazioni ceramiche.

“Prospettive d’arte” racconta la storia del progetto e l’origine dell’ispirazione nella mente di questi artisti, perché l’arte, come la percezione del mondo che ci circonda, è sempre il prodotto di un particolare punto di vista ed in questo senso la pluralità non può che essere ricchezza, consapevolezza e conoscenza.

Su prenotazione. Costo del biglietto 2 euro.

Per info e prenotazioni: 0566.59027 (dal martedì alla domenica ore 15.30-19)