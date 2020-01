Al Liceo musicale arriva la Scuola di liuteria di Cremona. Mostra e concerto in piazza De Maria

GROSSETO – Martedì 14 gennaio dalle 15 alle 17,30 il Liceo musicale di Grosseto ospiterà un gruppo di giovani liutai e una mostra di strumenti ad arco per un incontro speciale con la Scuola di liuteria “Antonio Stradivari” di Cremona. Un ulteriore sbocco per gli studenti in uscita dal liceo musicale ed un interessante incontro per tutti, con strumenti artigianali da vedere, da ascoltare e da provare.

Continuano intanto gli open days del liceo musicale, giunto al suo ottavo anno e già fortemente radicato su tutto il territorio provinciale: sabato 18 e sabato 25 gennaio studenti e professori accoglieranno dalle 15 alle 18, nella sede in piazza De Maria 31, gli studenti che vogliano conoscere le attività del liceo e gli strumenti musicali che vi si possono studiare. Inoltre ogni martedì e venerdì sino alla fine di gennaio dalle 14 alle 15.30 sono aperti i laboratori per le attività di coro, orchestra e tecnologie musicali.

Si può anche prenotare una “mattina al Liceo”: in classe dalle 8 alle 13.25 insieme agli studenti.

Insomma, tante iniziative per avvicinare i ragazzi e le ragazze a questo Liceo in cui si studia la musica e si vive a stretto contatto con l’arte e la bellezza.