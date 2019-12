Al Khorakhanè tornano gli appuntamenti del giovedì: si parte con il Trio Jazz

GROSSETO – Il Circolo Arci Khorakhanè è lieto di annunciare il ritorno degli appuntamenti jazz al giovedì sera. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 12 dicembre e vedrà esibirsi un trio costituitosi nel 2010 dall’incontro del pianista Raffaele Pallozzi con il contrabbassista Nino Pellegrini ed il batterista Luciano Malucchi.

Da allora il Trio Jazz ha collezionato molteplici collaborazioni e partecipazioni a vari festival jazz della penisola. Tale attività è stata risolutiva per il suono dell’organico, infatti le molteplici performance hanno permesso ai tre musicisti di mettere a punto uno stile moderno contaminato dalle diverse provenienze ed esperienze. La formazione lavora per la maggior parte sul repertorio di standard americani ed alcuni brani originali composti dal pianista. Le composizioni che inglobano tutte le influenze del jazz moderno traggono da esso un background sonoro che permette ai musicisti di muoversi in un ambiente audace nella proposta ma pertinente e mai scontata.

Il concerto avrà inizio alle 22, l’ingresso per lo spettacolo è di 5 euro per i possessori di tessera Arci o di associazioni federate (UISP, Legambiente, Slow Food, Arcigay, ecc…), come tutti gli eventi di Khorakhanè e Spazio 72.