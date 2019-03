Al Khorakhané arriva “Le cosine che tutti sanno”: il viaggio alla scoperta della diversità

GROSSETO – Si intitola “Le cosine che tutti sanno”, la talking exhibition in programma giovedì 21 marzo alle 17.30 al circolo Khorakhané di via Ugo Bassi a Grosseto. Protagoniste Assal Alinejad, rifugiata politica, architetta e illustratrice persiana, e Latifa Hasnaoui, artista italo-marocchina immigrata di seconda generazione, che racconteranno la loro arte e la loro “alterità” attraverso narrazioni illustrate ispirandosi alla tradizione persiana chiamata Naqqali, una forma di racconto/recitazione, simile ai nostri cantastorie, eseguita nelle caffetterie, nelle tende dei nomadi, nelle abitazioni e in luoghi storici.

Il titolo dell’evento fa riferimento al fatto che i princìpi che regolano le interazioni sociali raramente vengono spiegati agli stranieri in maniera esplicita. Quella del Khorakhané sarà la prima tappa di un viaggio in bicicletta che porterà Assal in Spagna a Malaga. Il suo itinerario sarà costellato di tante tappe artistiche e in ogni città la sua arte si unirà a quella di artisti del posto.