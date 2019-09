Al Kaos Kreativo per parlare della condizione lavorativa delle donne in Italia

ROCCASTRADA – Si terrà mercoledì 18 settembre, nei locali del Kaos Kreativo in piazza Dante Alighieri a Roccastrada, alle 17 il convegno dal titolo “La condizione lavorativa delle donne in Italia – Lavoro, leadership e gap salariale”. Un appuntamento per affrontare le tematiche e le numerose problematiche legate alle pari opportunità nel mondo del lavoro. Il convegno è organizzato dal Comune di Roccastrada.

“E’ un’altra occasione per parlare e confrontarci su una tematica, quella della discriminazione di genere che nonostante tutte le iniziative, gli appelli, gli eventi, le informazioni, resta attuale anche nel mondo del lavoro – queste le parole della vicesindaca e assessore alle Pari opportunità Stefania Pacciani -. L’obiettivo dell’amministrazione comunale e della Commissione Pari opportunità del Comune di Roccastrada è quello di attirare l’attenzione su questo ulteriore fenomeno di discriminazione che viene perpetrato ancora oggi nel mondo del lavoro ai danni della figura femminile e va ad affiancare le numerose iniziative che la commissione ha messo in campo negli ultimi anni”.

A partire dalle 17 se ne parla con:

– Alessia Centioni – political Adivisor parlamento Europeo e Presidente dell’associazione Onlus Ewa;

– Leonardo Marras– consigliere Regione Toscana;

– Francesco Limatola – sindaco Comune di Roccastrada;

– Stefania Pacciani – vicesindaco Comune di Roccastrada e assessore Pari opportunità.

Chi è Alessia Centioni – Laureata in Scienze politiche all’Università La Sapienza di Roma e in studi europei all’Universitè Libre di Bruxelles, da dieci anni vive nella capitale belga dove lavora al Parlamento europeo. Si è occupata di mercato interno, industria di difesa, affari esteri e commercio internazionale, collaborando alla riforma europea degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. E’ fondatrice e presidente di Ewa, European women alliance, associazione no profit che nasce dall’impegno delle donne europee che credono nei valori di una società aperta e nella costruzione di un’Unione europea più forte e più giusta.