ISOLA DEL GIGLIO – Conto alla rovescia per la terza edizione di “Un quarto di cantine”, un evento dedicato all’uva e all’apertura delle cantine, che costituisce un’anticipazione della Festa delle Cantine in programma a fine settembre.

Dal 22 al 24 maggio 2026, in ogni angolo del suggestivo borgo di Giglio Castello sarà possibile assaporare le eccellenze enogastronomiche dell’isola del Giglio. Le serate saranno ancora più vivaci, grazie alla musica itinerante che accompagnerà questa esperienza culinaria. .

Il protagonista dell’evento sarà l’Ansonaco, un vino bianco ambrato, celebre per la sua elevata gradazione alcolica e il suo corpo robusto. Caratterizzato da un sapore secco e leggermente asprigno, viene vinificato in purezza, rendendolo un autentico prodotto del territorio.

Presso le cantine di Giglio Castello, gli ospiti avranno la possibilità di degustare piatti tipici locali, seguendo un affascinante percorso sensoriale che li condurrà nei luoghi più suggestivi del borgo. Ogni cantina presenterà piatti unici, per un’esperienza gastronomica diversificata.

Le serate musicali si concluderanno con un dj set in Piazza Gloriosa, mentre domenica ci ritroveremo in Piazza dei Lombi per un pranzo in compagnia.