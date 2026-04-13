ISOLA DEL GIGLIO – Una settimana di spettacoli, laboratori e esperienze immersive tra natura e arte: dal 21 al 25 aprile l’Isola del Giglio ospita “Segni al Giglio – ForesTeen Academy”, un progetto culturale che unisce teatro, educazione e paesaggio.

L’iniziativa celebra il valore della partecipazione e della creatività coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti in un calendario ricco di appuntamenti pensati per tutte le età. Cuore degli eventi sarà la suggestiva Pineta del Castello, insieme ad altri luoghi simbolo dell’isola.

Il programma prende il via martedì 21 aprile con “Alberi Maestri Kids”, una performance itinerante pensata per i più piccoli (dai 6 anni in su), seguita mercoledì 22 aprile da “Alberi Maestri”, esperienza aperta anche agli adulti per riscoprire il rapporto tra uomo e natura attraverso il linguaggio teatrale.

Giovedì 23 e venerdì 24 aprile sarà la volta di “Siamo moltitudini”, uno spettacolo rivolto a un pubblico dagli 8 anni in su, che esplora identità e relazioni attraverso una narrazione coinvolgente e contemporanea. Gli eventi si svolgeranno tra il borgo di Giglio Castello e Giglio Porto, valorizzando diversi scenari dell’isola.

La rassegna si concluderà sabato 25 aprile con una doppia proposta: nel pomeriggio un laboratorio di preparazione alla performance e, a seguire, “Errando per antiche vie”, una camminata rituale con effetti speciali tra le strade storiche del Giglio Castello.

Promosso nell’ambito del progetto europeo ForesTeen, l’evento è realizzato con il contributo dell’Unione Europea e il coinvolgimento di diverse realtà culturali e scientifiche. L’obiettivo è quello di creare un ecosistema culturale capace di avvicinare le persone – soprattutto i più giovani – all’arte e alla consapevolezza del territorio.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione tramite WhatsApp (375-6382711), a conferma dell’interesse crescente verso iniziative che uniscono spettacolo, formazione e contatto diretto con l’ambiente.

Un’occasione unica per vivere l’isola in modo diverso, tra teatro, natura e comunità.