Al Giardino del Torrione va in scena “Gli inganni d’ Amore”: concerto dedicato alla musica del ‘600

MAGLIANO IN TOSCANA – Sabato 29 agosto alle ore 19, nel Giardino del Torrione a Magliano in Toscana, il soprano Elisa Cenni e la clavicembalista Patrizia Varone vi delizieranno con un concerto dedicato alla musica del Seicento italiano: Monteverdi, Frescobaldi, Caccini saranno gli autori eseguiti, tra languide passacaglie, travolgenti ciaccone e dolci canzoni d’amore.

“Gli inganni d’ Amore” è infatti il titolo scelto per l’evento, promosso e organizzato dall’Associazione culturale Le Muse del Nespolo, con il patrocinio del Comune di Magliano in Toscana.

Un incontro, purtroppo l’unico in questo 2020 per i motivi a tutti noti, in un luogo affascinante per una serata speciale. Posti contingentati.

Info: musicanticamagliano.it o relativa pagina fb. Prenotazioni al numero 3495241324.