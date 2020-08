Al giardino del Torrione Adriana Aromolo presenta il suo “Az 1358– Racconti”

MAGLIANO IN TOSCANA – “I compleanni rappresentano sempre un giro di boa, in genere si resta nello stesso mare, solo si va un po’ più in là, con la costa che rimpicciolisce via via. I compleanni con le cifre tonde invece sono più impegnativi, in alcuni si cambia proprio mare… Prima di compiere il fatidico giro di boa ho sentito la necessità di raccogliere quanto ho scritto negli ultimi anni, anche grazie a delle belle esperienze che troverete citate nei ringraziamenti”.

Comincia così l’opera della scrittrice Adriana Aromolo, che si racconta nella prefazione de “Az 1358– Racconti”, tra le prime pubblicazioni della collana dedicata alla narrativa, “Intrecci”, di EdizioniDialoghi.

“La bella risvegliata fu il primo racconto di Adriana che lessi nell’ormai lontano 2015. Ci eravamo appena conosciute. Ne amai da subito lo stile e la capacità di affrontare temi profondi osservandoli da punti di vista inusuali, a volte densi di una sottile disillusa ironia come ne

La bella risvegliata”.

Quest, le parole di Francesca Crisi nella postfazione della raccolta di racconti che verrà presentata martedì 4 agosto, alle ore 18.30, presso il giardino del Torrione, in Magliano in Toscana.

“Ritroviamo lo stesso sentimento in Az 1358 – prosegue – racconto ben più complesso ma caratterizzato anch’esso da una sospensione dello scorrere abituale del tempo, una terra di mezzo dove rifugiarsi per timore della vita o dove librarsi, come nel caso di Bruno, per esplorare i propri sentimenti e desideri. Adriana ci regala spesso finali ambigui, non sappiamo con certezza che fine faranno i suoi personaggi ma, tra le righe, c’è sempre un qualcosa che ci fa ben sperare in una risoluzione positiva della vicenda”.

“Un libro intenso – conclude Crisi – che permette, attraverso i suoi personaggi, così diversi tra di loro, di esplorare le molte sfaccettature dell’animo umano”.

​A condurre l’evento la giornalista, scrittrice e blogger Dianora Tinti, accompagnata dalla lettura dei brani a cura dell’attrice Irene Paoletti.

Su Adriana Aromolo

Adriana Aromolo nasce a Gorizia. Si laurea in Lettere classiche all’Università di Trieste. Dal 1978 vive a Roma, dove ha insegnato

materie letterarie nelle scuole secondarie inferiori.

Ha collaborato all’ufficio stampa e alla redazione della rivista Enaip Formazione&lavoro, curandone l’editing. Assieme al marito e alla figlia ha fondato a Magliano in Toscana, in Maremma, l’associazione culturale Arti in corso, con l’obiettivo di promuovere l’arte contemporanea e la letteratura. Gestisce personalmente la galleria d’arte collegata all’associazione.

Ha pubblicato articoli sulla pagina della cultura del Piccolo di Trieste. Pubblica sul Tirreno e sui giornali locali on line comunicati stampa di eventi e mostre.

Alcuni suoi racconti, finalisti in concorsi banditi dalle Edizioni LeAli, sono stati pubblicati in volumi collettivi. A Roma ha seguito un corso di scrittura narrativa e di lettura critica tenuto dalla scrittrice Valeria Viganò e ha partecipato a diversi laboratori di scrittura creativa organizzati dalla scrittrice e docente di metodologie autobiografiche Francesca Crisi.

Con la scrittrice, giornalista e blogger grossetana Dianora Tinti ha creato, per Arti in corso, I the letterari, modalità informale per presentare libri e autori.

Collabora con il Comune di Magliano in Toscana e con la Fondazione Grosseto Cultura all’organizzazione di eventi culturali.