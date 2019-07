Al Fish&Music di Guadagnoli è Rock and Roll con gli Skin Kover

GROSSETO – Sarà una serata movimentata, quella del 5 luglio, al ristorante e gastronomia Guadagnoli in via Senegal. In piazza Guadagnoli si esibirà la band locale ‘Skin Kover’ che offrirà un sound energico e coraggioso.

“Il quartetto – spiega Elga Ermini, membro del gruppo – si cimenta in brani ed in cover molto importanti e noti. La nostra particolarità, che per noi è un vanto, è sicuramente quella di caratterizzare le nostre esibizioni con l’improvvisazione. Ovvero, l’idea è quella di coniugare i testi e le strofe, magari dei Nirvana o di Lucio Battisti, con ciò che in quel momento specifico sentiamo e proviamo”.

Ad accompagnare gli ‘Skin Kover’, ovviamente, ci sarà l’ottima cucina a base di pesce del ristorante Guadagnoli che delizierà gli ospiti con le sue portate.

L’ingesso ai concerti è libero e per la cena si gradisce la prenotazione al numero 335 5446457. Con una location impeccabile e un sound coinvolgente, l’evento sarà imperdibile!