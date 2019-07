Al Disco Village si inaugura agosto con “24mila baci di puro divertimento”

FOLLONICA – L’estate è entrata nel vivo e giovedì primo agosto è tempo di festeggiare con “24mila baci di puro divertimento” al Disco Village-Baluba. Non c’è modo migliore per iniziare al meglio il mese più caldo della stagione estiva, se non ballando e cantando tutta la notte con dj Marco Bresciani.

Come sempre sarà una serata ricca di emozioni e di spensieratezza. Il segreto è farsi trasportare dalla musica e dalle parole del capitano: lasciare a casa i pensieri e concedersi una notte di puro divertimento. E, a fare da cornice al sound di dj Marco Bresciani, c’è una location completamente rinnovata che richiama i mitici anni Novanta.

Info e prenotazione tavoli: 331.9114998. Aperto tutti i giovedì dalle 23.30, ingresso 10 euro con drink. La discoteca Disco Village – Baluba è in via Sanzio a Follonica.