Al Disco Village in consolle c’è Andrea Damante 

GROSSETO -La consolle del Disco Village sabato 27 luglio è affidata a Andrea Damante. Il “Dama”, reso famoso dalla trasmissione di Maria De Filippi, “Uomini & Donne” e dalla partecipazione al “Grande Fratello”, ha da sempre una passione: la musica. È stato il padre ad avvicinarlo al mondo delle note e Andrea ha poi coltivato questo amore diventando uno dei dj più apprezzati del panorama italiano. E in questa calda estate il singolo che sta spopolando nelle discoteche e in radio porta proprio la sua firma: “Think About” è accompagnato anche da un video girato a Ibiza che vede la partecipazione di Malu Trevejo, nuovo fenomeno musicale latino.

La popstar e Andrea ballano per le strade e nei locali, respirando l’atmosfera colorata dell’isola. Il brano si avvale della collaborazione anche di Yung Miami, rapper statunitense del duo “City Girls”. La passione per la musica è una costante nella vita di Andrea, e infatti ha prodotto brani come “Follow my pamp” con Adam Clay, che ha superato 20 milioni di visualizzazioni su YouTube, e con cui ha ottenuto il Golden Award. Nel 2018 è la volta di “Rub It” con l’artista multiplatino Rich the Kid.

Una serie di successi che porta Damante in giro per il mondo con la sua musica. E per chi vuole un’atmosfera diversa c’è sempre il privè Baluba, affidato ai dj Ricky Birickyno e a Paolino dj. Apertura dalle 23.30 (costo biglietto 17 euro): Disco Village è in via Sanzio a Follonica. Info e prenotazione tavoli: 331.9114998.