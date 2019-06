Al Disco Village-Baluba torna «24mila baci di puro divertimento»

FOLLONICA – Il Disco Village-Baluba presenta la notte targata Marco Bresciani. Giovedì 27 giugno è di nuovo «24mila baci di puro divertimento», una serata che accompagnerà tutta l’estate della discoteca in cui protagoniste indiscusse saranno la musica e la voce del Capitano.

Dj Marco Bresciani ha il suo marchio di fabbrica: la scelta della colonna sonora segue i suoi magici racconti, che trascinano i clienti del Disco Village-Baluba tra i ricordi del passato e le storie del presente. Grandi classici e nuove hit, un mix perfetto per far divertire adulti e giovanissimi. Il Capitano riesce sempre a coinvolgere tutti, nessuno escluso, con il suo stile trascinante che ti spinge a ballare e cantare. E lo fa da 30 anni.

Dagli anni Ottanta a oggi Bresciani non si è più fermato, diventando uno dei dj più amati della costa toscana e non solo. L’appuntamento è giovedì 27 giugno con la prima grande notte di «24mila baci di puro divertimento». Info e prenotazione tavoli: 331.9114998. Aperto tutti i giovedì dalle 23.30, ingresso 10 euro con drink. La discoteca Disco Village-Baluba è in via Sanzio a Follonica.