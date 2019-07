Al Disco Village arriva la carica esplosiva di Mamacita

FOLLONICA – Mamacita sbarca nuovamente al Disco Village: sabato 6 luglio la carica esplosiva della crew hip hop, reggaeton, R&B numero uno in Italia e non solo, torna ospite della discoteca per un’altra notte all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Il gruppo di dj, performer e cantanti è riuscito a colpire nel segno tanto che il format è diventato uno dei più ricercati della movida italiana e il tour di Mamacita non ha sosta. E la tappa al Disco Village è d’obbligo. La discoteca per l’occasione si veste dei colori del brand, con un allestimento ricercato e particolare che fa da scenografia al sound dei dj della crew affiliata a Radio 105, l’emittente radiofonica amata dai giovani. Il menu è ricco e quindi non resta che prendere parte alla serata e tuffarsi nel mood di Mamacita.

E poi c’è sempre il Baluba, il privè della discoteca, dove la musica è affidata a Ricky Birickyno e Paolino dj: sound ricercato, location che richiama atmosfere caraibiche, insomma un luogo dove rilassarsi e divertirsi.

Info e prenotazione tavoli: 331.9114998. Ingresso dalle ore 23.30 (17 euro con drink). Disco Village e Baluba privè si trovano in via Sanzio a Follonica.