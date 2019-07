Al Disco Village arriva il rapper Luché

FOLLONICA – Un’altra notte dedicata alla musica più in voga del momento: sabato 13 luglio al Disco Village ospite Luché. Luca Imprudente è un rapper che sa raccontare in modo perfetto la vita vera, l’amore e tutti i suoi risvolti.

Per raccontarsi serve un passato e Luchè ce l’ha: nato nel 1981, prima della carriera solista ha fatto la storia del rap italiano con i Co’Sang, Il suo ultimo album lo vede nelle vesti di rapper, cantante, compositore e direttore artistico: all’inizio della sua carriera da solista gli veniva chiesto perché scrivesse canzoni d’amore invece che continuare a raccontare la strada con il suo gruppo. In tanti gli hanno detto che non avrebbe fatto strada. Invece Luchè è riuscito a raggiungere il suo obiettivo, e i suoi brani hanno scalato le classifiche riscuotendo successo tra giovani e meno giovani. La sua città, Napoli, fa parte del suo passato ma anche del suo presente, nonostante viva all’estero: il capoluogo campano emerge da ogni testo che scrive perché Luchè conosce bene quella realtà.

Disco Village è anche Baluba, il privè della discoteca ispirato a un’isola fantastica, dove il divertimento è assicurato. Alla console ci sono dj Ricky Birickyno e Paolino.

L’appuntamento è quindi sabato 13 luglio dalle 23.30 (costo biglietto 17 euro) in via Sanzio a Follonica. Info e prenotazione tavoli: 331.9114998.