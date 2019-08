Al Disco Village arriva il rap di Quentin 40 e Nayt

FOLLONICA – Sabato 17 agosto al Disco Village la festa raddoppia con due ospiti d’eccezione. A riscaldare la notte del locale arrivano Quentin 40 e Nayt, due giovani rapper che hanno già una storia musicale di tutto rispetto alle spalle e sono amati dai ragazzi che seguono il genere rap/trap.

Vittorio Crisafulli, in arte Quentin 40, ha 24 anni e a marzo è uscito il suo primo album che intitolato appunto “40” come le cifre del suo soprannome artistico. I numeri sono per lui una passione e nella sua musica ci gioca spesso. Ha duettato con Fabri Fibra, artista che Vittorio apprezza da sempre.

E poi un altro ospite, un’altra star del momento: Nayt, all’anagrafe William Mezzanotte. Solo un anno in più rispetto a Quentin, ma alle spalle ha già una storia musicale importante. Ha iniziato a fare rap a 15 anni, e dopo tanto lavoro è riuscito ad affermarsi nel panorama rap/trap italiano. Nel suo ultimo disco “Raptus 3″, Nayt racconta la sua vita, ma parla anche di politica e di attualità.

E anche il Baluba è pronto a accogliere i clienti del locale: il club è un punto di riferimento di una clientela adulta, che desidera trascorrere del tempo ascoltando ottima musica con i dj Ricky Birickyno e Paolino. L’appuntamento è quindi sabato 17 agosto dalle 23.30 (costo biglietto 17 euro con drink) in via Sanzio a Follonica. Info e prenotazione tavoli: 331.9114998.