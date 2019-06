Al Disco Village arriva il gruppo milanese il Pagante

FOLLONICA – È uno dei gruppi più amati dai giovani e ogni estate torna al Disco Village per far divertire tutti con la sua ironia. Sabato 29 giugno la notte è affidata al Pagante, la formazione milanese nata quasi per gioco nel 2012 con una pagina Facebook che aveva lo scopo di ironizzare sullo stile di vita di questo “Pagante”, che a quei tempi non era altro che il cliente delle discoteche milanesi. Poi quel progetto si è allargato, tanto che oggi il gruppo composto da Eddy Veerus, Roberta Branchini e Federica Napoli ha raggiunto il grande pubblico con la sua musica.

Non solo: il Pagante ha pubblicato anche un libro con la Mondadori dal titolo “Destinazione privè”. Da maggio il gruppo è in giro per la Penisola con il tour estivo: l’ultimo album “Paninaro 2.0″ contiene brani come “Settimana bianca” o “Ultimo” vincitori di dischi d’oro e di platino.

Ma la notte del Disco Village è anche Baluba: il privè della discoteca ospita ogni sabato la musica di Ricky Birickyno e di Paolino dj, in una location che richiama isole lontane, dove la parola d’ordine è relax.

Apertura dalle 23.30 (costo biglietto 17 euro): Disco Village è in via Sanzio a Follonica. Info e prenotazione tavoli: 331.9114998.