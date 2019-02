Al Cortilone torna MaremmArtExpò

Dice Gennarino Salvo, presidente Agaf e tutor di MaremmArtExpò: «Nella scorsa edizione hanno visitato la rassegna migliaia di persone provenienti da svariate regioni d’Italia e stranieri, l’afflusso è stato costante anche nei giorni infrasettimanali, i visitatori oltre ad ammirare le bellezze del borgo antico hanno potuto e potranno rivedere nel 2019 un grande evento culturale che farà di Sorano (per sette giorni) il luogo dell’arte contemporanea in Maremma. Molto più, dunque, di una semplice collettiva ma una studiata rassegna di tante discipline d’arte figurativa che guarda alle tendenze più influenti e a quelle emergenti con una speciale collocazione delle opere negli ambienti del Cortilone, edificio che si trova in uno dei borghi antichi più belli d’Italia». Per quanto riguarda la possibilità per esporre, gli artisti possono, da subito, informarsi sulle modalità di partecipazione consultando il regolamento visibile e scaricabile nel sito www.gennarinosalvo.com