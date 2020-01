Al Cinema Stella torna “Jojo Rabbit”, ma per una sola serata

GROSSETO – Ancora una possibilità di vedere “Jojo Rabbit” del regista neozelandese Taika Waititi, candidato a sei Oscar e vincitore del premio del pubblico al festival di Toronto.

Solo mercoledì 29 gennaio il film sarà ancora in programmazione al cinema Stella.

Jojo ha dieci anni e un amico immaginario: Adolf Hitler. Nazista fanatico, col padre al fronte a boicottare il regime e madre a casa a fare quello che può contro il regime, è integrato nella gioventù hitleriana. Tra un’esercitazione e un lancio di granata, Jojo scopre che la madre nasconde in casa Elsa, una ragazzina ebrea che ama il disegno, le poesie di Rilke e il fidanzato partigiano. Nemici dichiarati, Elsa e Jojo, sono costretti a convivere, lei per restare in vita, lui per proteggere sua madre che ama più di ogni altra cosa al mondo. Ma il condizionamento del ragazzo svanirà progressivamente con l’amore e un’amicizia più forte dell’odio razziale.

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF e possessori Cinecard Cinema Stella

Orari: 17 e 21.15