Al Cinema Stella proiezione di due documentari e apericena

GROSSETO – Mercoledì’15 gennaio alle 16, al Cinema Stella l’ Associazione archeologica maremmana organizza la proiezione di due documentari: “Cirene, Atene d’Africa”, del quale sarà presente il regista Giuseppe Dromedari, e “Il Segreto della Dea”, di cui sarà presente il regista Lorenzo Antonioni e la sceneggiatrice Laura Ciampini.

“Cirene, Atene d’Africa” – Dopo un secolo di scavi, per la prima volta un documentario accompagna lo spettatore nel lungo viaggio che percorre la storia della colonia greca di Cirene ,oggi sito dell’Unesco. Grazie alle immagini di Giuseppe Dromedari sarà possibile conoscere i mutamenti urbanistici di Cirene e del suo territorio , la statuaria ,i riti religiosi,i principali monumenti , le guerre , gli eventi catastrofici, terremoti prima e siccità dopo che portarono all’abbandono della città fino alla riscoperta da parte dei viaggiatori europei del settecento e dell’ottocento. Ancora oggi la Cirenaica vive momenti di grande difficoltà.

“Il Segreto della Dea” – Il film, basato su un racconto originale di Laura Ciampini, è ambientato al tempo degli etruschi e prende spunto da uno dei più suggestivi ex voto in bronzo, che Gabriele D’Annunzio definì “Ombra della sera”. Adesso la superficie ha acquisito il colore verdastro dell’ossidazione del metallo, ma al momento che la statua fu offerta doveva avere la luminosità dorata naturale del bronzo e splendere di luce. “Il segreto della Dea” è stato girato in diversi luoghi della Maremma etrusca, in località che hanno conservato monumenti importanti e una bellezza paesaggistica mozzafiato. Tra queste: Scansano, Campagnatico, Ravi, Sassoforte, Roccastrada, Volterra, Ischia di Castro, L’archeodromo gli Albori a Cinigiano.

A seguire apericena.

Proiezione e apericena 10 euro a persona.