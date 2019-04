Al Cinema Stella per la rassegna Capolavori arriva “Stalker” di Andrej Tarkovkij

GROSSETO – Un altro appuntamento con la rassegna “Capolavori” al Cinema Stella a cura di Fabio Sonzogni. Domani, mercoledì 3 aprile solo alle 21.15, è in programma il primo film che indaga “fisico e metafisico”: “Stalker” di Andrej Tarkovkij. Ci sono registi che indagano il metafisico, descrivono l’ignoto, rappresentano l’ineffabile. Di questa categoria ristretta di individui visionari ne è membro indiscusso Andrej Tarkovskij ed uno dei suoi capolavori più rappresentativi è, appunto, “Stalker”.

In un futuro non delineato, dove si percepisce l’eco di una regressione opprimente, la Zona, è una porzione ampia di territorio agreste, chiusa e circoscritta dalle forze militari a causa di una catastrofe che ha interessato la stessa. Lo Stalker del titolo, sotto compenso, guiderà altri due individui all’interno della Zona, il Professore e lo Scrittore, alla ricerca delle verità più recondite che questo luogo riserba. Si dice, infatti, che in una stanza all’interno, vi sia la possibilità di esaudire i desideri più intimi. La proiezione sarà accompagnata dal commento di Fabio Sonzogni, ideatore e promotore della rassegna.

La prossima settimana, mercoledì 10 aprile, sarà proposto il film scelto a rappresentare “fisico e metafisico” insieme a quello di Tarkovskij: “Faust” di Aleksandr Sokurov.

Ingresso: 5 euro