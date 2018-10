Al Cinema Stella “L’albero dei frutti selvatici”

GROSSETO – Al cinema Stella –dall’11 al 14 ottobre- arriva il film “L’albero dei frutti selvatici” di Nuri Bilge Ceylan, regista di “C’era una volta in Anatolia”, “Le tre scimmie”, “Il regno d’inverno”, tutti pluripremiati a Cannes. Al centro della narrazione del film, che rappresenta la Turchia per le selezioni come miglior film straniero agli Oscar 2019, le complesse relazioni sociali e familiari di Sinan, un ragazzo che torna a casa dopo essersi laureato in città e deve decidere se fare l’insegnante elementare come il padre, dedito al gioco d’azzardo, o inseguire il sogno di diventare scrittore. Per tutto il film Sinan percorre strade, sentieri, attraversa boschi, scende pendii, passa su ponti di ferro, costeggia cementifici e ciminiere, lambisce discariche di plastica e paesaggi devastati dall’inerzia e dall’incuria degli umani.

Lontano da Istanbul, Ceylan mostra ancora la sua Anatolia, seguendo le peregrinazioni del suo protagonista, che diventano lo specchio di un paese turbato, inquieto, legato a tradizioni e usanze arcaiche ma anche attraversato da impetuosi slanci di innovazione e di modernità.

Proiezioni: ore 17 e 21.15

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF